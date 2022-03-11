استمرت 3 أشهر.. حورية فرغلي تتحدث لأول مرة عن زيجاتها الوحيدة

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت الفنانة حورية فرغلي، عن زواجها الذي استمر لمدة 3 أشهر فقط، موضحة أنها لم تتعرض للخيانة قط، ولكنها انفصلت عنه بهدوء.

وقالت حورية فرغلي، خلال حلقتها في برنامج حبر سري المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس: أنا كنت مخطوبة الأول لحب حياتي، وبعدين هو توفى قبل الفرح بـ 3 شهور، وبعدين لما رجعت والدتي كانت عايزة تخرجني من الحالة اللي كنت فيها وتنزلني النادي تاني، في شخص شافني في النادي وكلم مامتي، وتزوجنا لمدة 3 شهور وانفصلت بكل هدوء وإحنا أصحاب لغاية دلوقتي، وهو اتجوز وخلف وصحابي لغاية دلوقتي.

خلاف حورية فرغلي وفيفي عبده

كما كشفت حورية فرغلي، حقيقة خلافها مع الفنانة فيفي عبده التي شاركتها في مسلسل مملكة الغجر عام 2019، والفنان روبي التي تعاونت معها في مسلسل دون ذكر أسماء عام 2013.

وقالت حورية، أنه لا يوجد أي خلاف مطلقا بينها وبين الفنانة فيفي عبده: أنا بموت فيها ودايما بتتصل تطمن عليا، وبنتها عزة صاحبتي أوي، في الأول كنت خايفة لما كنت رايحة أصور معاها ولكن طلعت ست جدعة وجميلة.

أما عن خلافا مع روبي فأوضحت أن هذه شائعة قائلة: دول طلعوا إني ضربتها وأنا مفيش مشهد بيجمعني بيها أصلا في مسلسل دون ذكر أسماء، كلمتها وقولت لها ليه مردتيش وقولتي الحقيقة؟ قالتلي أهو دعاية للمسلسل.

وأضافت أن تامر محسن مخرج مسلسل دون ذكر أسماء، لكي يرضي جيمع أطراف العمل، جعل وجود الأسماء على التتر حسب ترتيب الظهور خلال حلقات العمل.