حريق يلتهم كابينة غاز طبيعي بالمرج.. وشركة “غاز مصر” تصدر بيانًا بشأن الحادث

ابو ظبي - احمد الجزار - تمكن رجال الحماية المدنية بقيادة اللواء انتصار منصور المدير العام من إنقاذ منطقة المرج من كارثة محققة بعد أن فوجئي السكان وأصحاب المحلات باشتعال النيران في كابينة الغاز الطبيعي بشارع المؤسسه بجوار حي المرج.

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل حريق بكابينة الغاز الطبيعي بشارع المؤسسة بجوار حي المرج.

على الفور تم توجيه سيارتي اطفاء وتمكنت القوات في وقت قياسي من السيطرة على الحريق دون إصابات.

رد رسمي من “غاز مصر”

قالت شركة غاز مصر لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، إنه في تمام الساعة التاسعة مساء، ورد إلى غرفة طوارئ المرج بلاغ يفيد بوجودحريق غب أحد المنظمات بشارع مؤسسة الزكاة بالمرج.

وأكدت الشركة في بيان رسمي لها، أنه على الفور تحرك فريق الطوارئ وفي تمام الساعة الساعة وعشر دقائق وصول طاقم الطوارئ، مؤكدة أنه تبين وجود حريق في المنظم، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة وإغلاق خط الضغط العالي المغذي للمنظم وتأمين الحالة والسيطرة عليها.