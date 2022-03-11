حورية فرغلي تكشف سبب مقاطعة شقيقتها لها: “بتتكلم عليا كلام مش كويس”

ابو ظبي - احمد الجزار - حلت الفنان حورية فرغلي، ضيفة على المذيعة أسما إبراهيم، في برنامجها حبر سري، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس.

وتحدثت حورية عن علاقتها بشقيقتها من والدها موضحة أنها لا تعرف شيئا عنها منذ فترة قائلة: أختي دي مش من نفس الأم وأنا معرفش حاجة عنها هي اللي قاطعتني، كانت بتتكلم عليا كلام مش كويس، ممكن يكون في غيره من ناحيتها ومعاشرتها صعبة، أقول لها ربنا يهديكي.

وأثارت حورية فرغلي حالة كبيرة من الجدل، بعدما أعلنت تبنيها طفلًا، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج كلمة أخيرة، حيث قالت: تبنيت طفل وتكفلت بـ آخر كفيف، وأصم ثم توفى، وتبنيت ابن خادمتي لكنها شعرت بالغيرة منيّ، وأخدته وهربت.

مسلسل أيام

وعلى جانب آخر، عرض خلال الفترة الماضية مسلسل أيام، الذي يعد بمثابة عودة لها بعد غيابها بسبب خضوعها للعديد من العمليات الجراحية لمعالجة أنفها، والمسلسل يعتمد على البطولة الجماعية، ويشارك فيه مجموعة كبير من الفنانين منهم: حورية فرغلي، وحجاج عبد العظيم، وسلوى خطاب، ورياض الخولي، وجمال عبد الناصر، وفاطمة عادل، وحنان عادل، وندا موسى وشيرى عادل، والعمل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

كما تشارك في فيلم براءة ريا وسكينة، من إخراج عبد القادر الأطرش، وتأليف أحمد عاشور، ويضم الفيلم العديد من الفنانين، من بينهم وفاء عامر، حسن عبد الفتاح، شريف باهر، أشرف مصيلحي، ومنة فضالي.