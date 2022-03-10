مي عمر تشوق الجمهور لمسلسل رانيا وسكينة

شوقت الفنانة مي عمر ،جمهورها للمسلسل الرمضاني القادم 2022،ونشرت البوستر الرسمي من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وكتبت مي عمر من خلال البوستر معلقة:رانيا_وسكينه رمضان ٢٠٢٢ أن شاء الله علي mbc مصر تأليف محمد صلاح العزب إخراج شرين عادل أنتاج أمير شوقي.

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