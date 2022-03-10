شاهد.. مصطفى شعبان يشارك جمهوره صورا من كواليس مسلسل دايما عامر

شارك الفنان مصطفى شعبان متابعيه عدة صور له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهر شعبان، مع ابطال عمل مسلسله القادم "دايما عامر" المقرر عرضه في رمضان 2022، وعلق قائلا "‏احلى نجوم تلاميذ المدرسة ‎#دايماً عامر في رمضان" مما نال إعجاب متابعيه.

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