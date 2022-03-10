وفاء سالم: اتعالجت في مصحة نفسية لمدة شهرين.. وابتعدت عن الفن لهذا السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة وفاء سالم تفاصيل تعرضها لأزمة نفسية، مشيرة إلى أن نجلها لاحظ الأعراض عليها، وذهبت إلى مستشفى نفسية بسبب زيادة الأعراض.

وقالت وفاء سالم في تصريحات تليفزيونية: التعب النفسي لا يأتي فجأة، وتعرضت له بسبب تراكمات وبدايات ومن الصعب تشخيصه لأنه ينعكس على أمراض أخرى، ولكن من حولي لاحظوا تعبي وخصوصا ابني، وبعتذر لـ ابني على الهواء؛ لأني لم أكن أم مثل جميع الأمهات، وسلوكي لم يكن لطيف بسبب المرض النفسي.

وواصلت: لم أشعر بـ مرضي النفسي وكنت أعمل بشكل طبيعي، ولكن الأعراض زادت بشكل مفاجئ وأصبحت غير طبيعية، ولكن الله رزقني بـ ابني، وأمرني بالذهاب إلى الطبيب وكأنه ولي أمري وليس العكس، وبالفعل ذهبت إلى مصحة نفسية لمدة شهرين، كما أن ابني الذي يعمل مخرجًا ترك كل شيء من أجلي في فترة تعبي.

سبب ابتعادها عن الفن

كما كشفت وفاء سالم سبب ابتعادها عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها لم تبتعد بـ إرادتها، ولكن لم يعد عليها الطلب كما في السابق.

وقالت وفاء سالم، في تصريحات تليفزيونية: ليس ذنبي، أنا اتولدت عشان أكون ممثلة، وبحب التمثيل بشكل غير طبيعي، ولكن لم يعد الطلب عليّ في التمثيل، كما كنت سابقا، ولكني رزقت بـ حب الجمهور، وهم يشجعوني على انتقاء أعمالي بعناية لأجلهم؛ وأحيانا أقع في فخ حب التواجد؛ وأشارك في عمل لا يناسبني، ولكني أحرص على انتقاء أعمالي حاليا.

واضافت وفاء سالم: يوجد فنان يمنح قيمة للشخصية، ويوجد دور يمنح قيمة للفنان، وتوجد شخصيات تحتاج إلى فنان ذو ثقل فني؛ حتى يمنح قيمة للدور، وأحيانا أضطر للمشاركة في مثل هذه الأعمال، وأحب الأدوار التي بها قيمة فنية ومساحة، ولكني لا أجدها طوال الوقت، ولا ألوم الجمهور على سؤاله عن اعتزالي؛ لأنه ليس لديه معلومات كافية وطبيعي أن يستنتج معلومات من عنده.

آخر أعمال وفاء سالم

يذكر أن آخر أعمال وفاء سالم هو مسلسل يحمل اسم القاتل الذي أحبني، مع الفنان هاني رمزي، حيث ظهرت في المسلسل بشخصية عازفة بيانو، والمسلسل من تأليف صلاح عربي، ومن إخراج عمرو عابدين، وضم المسلسل عدد كبير من الفنانين، من بينهم، سهير رمزي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، ياسر فرج، ورانيا منصور.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا حول شخصية معتز التي يجسدها هاني رمزي، ويعمل معتز رسامًا جنائيًا، ولديه قدرة سحرية وهي موت كل من يغضبونه.