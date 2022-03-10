أسرار النجوم .. حكاية مشهد اندمجت فيه ليلى علوي فكلفها 9 غرز في جسدها ؟

الرياض - محمد الاطلسي - تصدرت ليلى علوي، مؤشرات البحث بعد نشرعبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام، مقطع فيديو يكشف تفاصيل الإصابة مع تحذير من مشاهدة المقطع كاملا لأصحاب القلوب الضعيفة، وعلقت قائلة: شكرا لكل اللي كانوا معايا واتخضوا عليا واللي سألوا عنى، أنا حبيت أطمنكم".

إصابة ليلى علوي

وأردفت ليلى علوي: الحمد لله، إمبارح أثناء تصوير مشهد صعب، أصبت بقطع في الكف أدى لعمل 9 غرز ورجعت للتصوير بعدها على طول، تقدروا تشوفوا جزء من المشهد في الفيديو، لكن متكملوش للآخر لو مش حابين تشوفوا مدى الإصابة، شكرا د. أميمة إدريس ود. محمود سيد لاهتمامهم ومداواتهم، ادعو لنا نكمل على خير".

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

متوفرة و رخيصة الثمن.. هذه الفاكهة المعروفة تنهي ضعف الرجال

مداخلة ليلى علوي

والفنانة ليلى علوي طمأنت جمهورها عبر مكالمة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي لبرنامج "كلمة أخيرة" قائلة: كنت منفعلة في مشهد صامت فيه مشاعر غضب ومحستش بنفسي غير وأنا بكسر الأزاز بإيدي.

واستكملت الفنانة ليلى علوي: اتصابت فعلًا بس رجعت تاني أكمل تصوير، مكنش ينفع أوقف التصوير عشان نلحق نخلص المسلسل قبل رمضان، معقبة: أي تأخير مكنش هيكون في صالح العمل، رغم أن المخرج والمنتج قالولي لازم ترتاحي ولكن الحمد لله رجعت وكملت وقلتلهم لازم أشتغل.

ليلى علوي وكسر الزجاج

وحكت الفنانة ليلى علوي تفاصيل إصابتها خلال التصوير: رغم أن المشهد صامت لكنه يحمل في طياته مشاعر غضب وانفعال، المخرج لم يطلب مني كسر الزجاج، وكان ممكن أمسك حاجة أضرب بيها الزجاج وأكسره، لكن محستش بنفسي ولقتني بكسره بإيدي ورغم نزول الدم من إيدي كملت المشهد للآخر، قائلة:" كملت تصوير المشهد لحد الألم ما زاد ومبقتش عارفة أطبق كفي وصوابعي، وقولت لطاقم العمل أنا تعبانة ورحت للمستشفى، متابعة: اندمجت في المشهد والانفعال ومحستش بنفسي وأخدت تسع غرز تجميلية في كفي.

أخر أعمال ليلى علوي

شاركت ليلى علوي في مسلسل منورة بأهلها والمسلسل بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، سلوى عثمان، عباس أبو الحسن، عمر رزيق، بلال التونسي.. وآخرين، وتبدأ الأحداث باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.