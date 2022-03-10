شاهد.. حمدي الميرغني يروج لمسرحية ”يا ألعب يا أغلس”

روج الفنان حمدى الميرغني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، لمسرحية "يا ألعب...يا أغلس" والتي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، برعاية الهيئة العامة للترفيه.

ونشر "الميرغني" بوستر دعائي للمسرحية، وعلق " #مسرحية #ياألعب_يااغلس علي مسرح محمد العلي موسم_الرياض البوليڤارد من يوم ١٠مارس الي ١٣ مارس"

يشهد اليوم الخميس، عرض مسرحية كوميدية بعنوان "يا ألعب...يا أغلس"، في بوليفارد الرياض بالسعودية من بطولة روجينا، مصطفى خاطر، أحمد رزق، محمد ثروت، حمدي المرغني، ميريهان حسين، ويزو، وإخراج أشرف زكي.

وتدور أحداث مسرحية "يا ألعب...يا أغلس" في إطار كوميديا اجتماعية غنائية واستعراضية عن قضية ميراث، حيث يترك الشربتلي باشا وصية لابنه الوحيد وأولاد أخيه، لكن الطمع يحرض أولاد الأخ على التخلص من ابن عمهم ليتمكنوا من الميراث كله، ولكن تفشل كل المحاولات ليكتشفوا أن الميراث الحقيقي هو في حبهم لبعضهم ولم شملهم.