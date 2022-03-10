أنغام تحيي حفلا غنائيا في الكويت

تستعد الفنانة أنغام والفنان نبيل شعيل، لإحياء حفل غنائي مشترك، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، اليوم الخميس، إذ أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن تفاصيل الحفل المرتقب.
ونشرت روتانا بوستر حفل أنغام ونبيل شعيل، وعلقت: «الأسبوع الثاني من حفلات #فبراير_الكويت_العودة .. نبض الكويت نبيل شعيل والنجمة أنغام .. الأرينا كويت 10 - مارس .. تطرح التذاكر قريباً».
وأحيت الفنانة أنغام، حفلا غنائيا ضخما يوم الجمعة الماضي فى حديقة قصر عابدين، بحضور كامل العدد بقاعة الحفل من مختلف الجنسيات العربية .
وشاركت المطربة أنغام، متابعيها صور جديدة لها من الحفل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت أنغام تعليقا: "أمس التقيت بجمهوري الراقي الكريم في ليلة كانت كالحلم في قصر عابدين، وكان أحد أحلامي أن أغنى في هذا المكان التاريخي العريق والتقي بجمهوري الغالي، سعدت وتحقق حلمي معكم أشكركم من قلبي على ليلة لا تنسى".
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