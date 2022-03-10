دورة تدريبية ل ٣٥ من العاملين بمنطقتي آثار دهشور وميت رهينة

نظمت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية لعدد ٣٥ من العاملين بمنطقتي آثار دهشور وميت رهينة بمحافظة الجيزة ما بين موظفي حجز التذاكر وأفراد أمن مدني ومفتشي آثار، وذلك لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم خلال تعاملهم مع الزائرين.

وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار نحو الارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بالوزارة، واستكمالاً لبرنامج "سفراء السياحة" الذي يتم تنفيذه للمتعاملين مع الزائر في المواقع السياحية والأثرية والمتاحف.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب أن هذه الدورة التدريبية تم تنفيذها بالتنسيق مع الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، لافتة إلى أنه قام بتدريب العاملين مؤسسة “Rhythm Hospitality Training Agency” المتخصصة في مجال التدريب والضيافة والمعتمدة من معهد الضيافة ببريطانيا، مشيرة إلى أنه من المقرر تنفيذ هذه الدورة التدريبية للعاملين بكافة المواقع الأثرية والمتاحف.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ هذه الدورة التدريبية من قبل للعاملين بعدد من المواقع الأثرية والتي من بينها منطقة آثار سقارة، وقصر محمد على بشبرا، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، وبعدد من المواقع الأثرية بمحافظة الأقصر. وأن برنامج "سفراء السياحة" يتم تنفيذه تحت رعاية بنك الإسكندرية وبالتعاون مع مؤسسة “Rhythm Hospitality Training Agency” المتخصصة في مجال التدريب والضيافة والمعتمده من معهد الضيافة ببريطانيا.