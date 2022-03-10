ريهام حجاج ترد على مهاجميها بعد طرح بوستر “يوتيرن”: “حشيرهم كلهم عشان تنفضحوا”

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ابو ظبي - احمد الجزار - تعرّضت ريهام حجاج لحملة هجوم عبر صفحتها على ”إنستجرام“، وذلك بعد أن شاركت جمهورها البوستر الرسمي لمسلسلها في رمضان المُقبل ”يوتيرن“.
واستعرضت حجاج التعليقات المسيئة من خلال خاصية الـ ”ستوري“، وكتبت: “ابتدينا زي كل سنة.. استمروا السنة دي مش حمسح حشيرهم كلهم عشان تنفضحوا“.
وأضافت حجاج في تعليقها: “بالنسبة للجان الإلكترونية والأكونات الـ fake اللى شغالة شتيمة، ارحموا نفسكم، نفس الكلام، وكلها أكونتات مضروبة، طب حتى شوية ابتكار يا جماعة”.
كانت شركة العدل جروب قد طرحت البوستر الدعائى والرسمى لمسلسل “يوتيرن”، للنجمة ريهام حجاج، منذ ساعات قليلة، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، ويشارك في بطولته توفيق عبد الحميد وعبير صبرى وكريم قاسم وأيمن قيسونى ومحمود حجازى والفنانة القديرة صفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.
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