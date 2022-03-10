إلهام شاهين ترد على منتقدي دورها في “بطلوع الروح”: أقدم رسالة محترمة.. زعلانين ليه!

ابو ظبي - احمد الجزار - هاجمت الفنانة إلهام شاهين منتقدي مسلسلها الجديد «بطلوع الروح»، المنتظر عرضه في رمضان 2022، وأحدث ضجة مؤخرا، معلنة أماكن تصويره والعناصر المشاركة فيه.

وقالت إلهام شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأربعاء: «أنا بقدم رسالة محترمة ومهمة».

وأضافت إلهام شاهين: «كل من هو ضد تفكير تنظيم داعش الإرهابي لن يهاجم دوري»، منتقدة من يهاجمون دورها، قائلة: «انتو زعلانين ليه!».

وأكدت أن مخرجة المسلسل، نانسي عبدالفتاح، شخصية عبقرية، لأن العمل الذي سيقدم خلال رمضان المقبل لم يقدم على الشاشة من قبل، والصورة مبهرة والنص مكتوب بشكل رائع.

وتابعت: «العمل إنتاج ضخم جدا يتم تصويره ما بين تركيا وسوريا ولبنان، ويضم مجموعة رائعة من الفنانين من مصر الفنانة منة شلبي وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأيمن عزب، ومن لبنان عادل كرم، بجانب مجموعة كبيرة من دول أخرى منها سوريا ولبنان والعراق وفلسطين والأردن والمغرب».

اقرأ أيضا

“قالي يا طنط”.. حورية فرغلي تكشف سبب فشل ارتباطها عاطفيًا بـ هيثم أحمد زكي (فيديو)

بعد 11 يومًا فقط.. مجدي صبحي يفسخ خطوبته من الإعلامية منى الألفي والأخيرة تعلق

من أعماله السيرة الهلالية والإسكافي ملكًا.. وفاة السيناريست يسري الجندي بعد صراع مع المرض