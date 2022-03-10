بعد التحقيق معه.. نقابة الموسيقين ترفع الإيقاف عن عمر كمال (التفاصيل)

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارًا برفع الإيقاف عن مؤدي المهرجانات عمر كمال بعد أزمته الأخيرة، بشأن إساءته للنقيب هاني شاكر في مقطع فيديو.

وكشف عضو نقابة المهن الموسيقية حلمي عبد الباقي، كواليس التحقيق، حيث أوضح إن مطرب المهرجانات عمر كمال ذهب إلى التحقيق وقام بالاعتذار للفنان هاني شاكر ولجميع المجلس بالنقابة، مشيرًا إلى أن البعض أساء فهم مقطع الفيديو الذي انتشر له بالخطأ.

وتابع حلمي: عمر كمال برر أزمته أنه لا يستطيع الإساءة للفنان هاني شاكر أو مجلس النقابة، ووضح أن كلمة همرجحك كلمة شعبية ويقصد بيها أن هو هيبهدله أمال مش لفظ إهانة للأستاذ هاني.

وكانت بدأت الأزمة عندما انتشر فيديو لعمر كمال أساء فيه للفنان هاني شاكر بأسلوب غير لائق، حيث ردًّ على متابع، قال له هاني شاكر هيمرجحك: مفيش حد يقدر يمرجحني يا قلبي، مفيش حد بيعرف يمرجحني، أنا بشتغل وفرقتي في كل حتة، جوه وبرا، وفوق وتحت يا قلبي، يمرجح اللي زيك يا كوكو.

نقابة المهن الموسيقية أكدت أن ما فعله عمر كمال، يعد إساءة لنقيب الموسيقيين والفنان المصري بشكل عام، وأكدت في بيان رفضها الإساءة إلى هاني شاكر، ورفضها أي تجاوز أو تطاول على رمز فني وقيمة أثرت على مدى تاريخها وعاصرت عظماء، وظلت رمزًا للعطاء والتفاني.

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