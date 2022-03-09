اعترفت الفنانة الشابة جلا هشام خلال أنها كانت تذهب لطبيب نفسي في سن السادسة عشر، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من أزمات نفسية ساعدتها الطبيبة النمفسية على تخطيها، موضحة أنه لولا الطبيبة لكانت قد أنتهت حياتها منذ وقت طويل

وتضيف جلال هشام في برنامج حكايتي المذاع على منصة" Girls Space " أنه من أهم الخطوات اللي قامت بها في حياتها هو ذهابها للطبيبة، متابعة: "وبنصح بيها أي حد لإننا ماعندناش الخبرة الكافية اننا نتعامل مع المشاعر اللي بتبقى جوانا في بعض الأحيان".

وعن مجال التمثيل؛ تكشف أنها تعرضت للتنمر في بداية عملها في التمثيل، حيث قيل لها أكثر من مرة "انتي لازم تخسي" و "محتاجين واحدة حلوة للدور"، مشيرة إلى أنها ظلت لفترة طويلة تضع نفسها في مقارنة مع الفنانات اللاتي لعبن الأدوار بدًلا عنها وهو ما كان مجهد نفسيًا بالنسبة لها للغاية، إلا أن تمكنت من أن تكون في حالة سلام نفسي ورضا عن ذاتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جلا هشام: روحت لدكتورة نفسية وأنا عندي 16 سنة وإترفضت في أدوار... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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