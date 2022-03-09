بعد شهرين من الجراحة.. وفاة الأمريكي صاحب زراعة قلب الخنزير

ابو ظبي - احمد الجزار - توفي الأمريكي ديفيد بينيت بعد شهرين من العملية الجراحية التاريخية التي تم خلالها نقل قلب خنزير معدل وراثيًّا إلى جسده.

ونقلت تقارير إخبارية عن وكالة رويترز أن الأمريكي ديفيد بينيت البالغ من العمر 57 عامًا توفي بعد أن دخل التاريخ كأول شخص ينقل له قلب خنزير معدل وراثيًّا.

وكان ديفيد بينيت يعاني من أمراض قلب مزمنة، وأجريت له عملية زرع قلب في السابع من يناير الماضي.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء تصريحًا طارئًا لإجراء هذه الجراحة ليلة رأس السنة، كخطوة أخيرة لمريض لم يكن مؤهلًا لعملية الزرع التقليدية.

وبعد إجراء العملية قال الجرّاح بارتلي جريفيث، الذي أجراها، إن “هذه عملية جراحية رائدة تقربنا خطوة من حل أزمة نقص الأعضاء”.

وكانت أعلنت جامعة ميريلاند، في وقت سابق، أنّ جرَّاحين أمريكيين نجحوا في زراعة قلب خنزير معدَّل وراثيًّا في مريض بشري، في أول عملية من نوعها.

وقالت كلية الطب في الجامعة الأمريكية في بيان وقتها: إن العملية الجراحية التي أجريت، أثبتت لأول مرة أن قلب حيوان يمكن أن يعيش في جسم إنسان من دون رفض فوري.

وكان المريض ديفيد بينيت (57 عامًا) قد اعتُبر غير مؤهّل لعملية زرع قلب بشري، وقال الجرَّاح بارتلي جريفيث الذي أجرى العملية: إن “هذه عملية جراحية رائدة، وتقرِّبنا خطوة من حلِّ أزمة نقص الأعضاء”.

وأضاف: “نتقدَّم بحذر، لكننا متفائلون أيضًا بأن هذه الجراحة الأولى في العالم ستوفِّر خيارًا جديدًا مهمًّا للمرضى في المستقبل”.

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