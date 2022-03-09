“قالي يا طنط”.. حورية فرغلي تكشف سبب فشل ارتباطها عاطفيًا بـ هيثم أحمد زكي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن سبب عدم استكمال ارتباطها بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مشيرة إلى أنها كانت تكبره بـ6 سنوات.

وقالت الفنانة حورية فرغلي خلال برومو حلقتها ببرنامج حبر سري والمقرر عرضها يوم الخميس والجمعة المقبلين، أنا طبعا بحبه جدا وكان بالنسبة ليا زميل عزيز وأكتر شوية، لكن هو أرتبط بيا أكتر عاطفيا، بس مكنش ينفع لأني أكبر منه بـ6 سنين أخر مرة أتكلمت معاه.. كانت سبب إني مكلمتوش تاني قالي باي باي يا طنط.

وفي وقت سابق، تحدثت حورية فرغلي، عن تفاصيل شرائها حصانًا وصل ثمنه إلى مليون جنيه إسترليني، وذلك بسبب حبها وهوسها الكبير له، كما أشارت إلى تعرضها إلى انتقادات كبيرة وهجوم وسخرية خلال فترة مرضها، بعدما خضعت لعدة عمليات تجميل بالأنف في الفترة الماضية.

حلقة حورية فرغلي

وخلال البرومو الأول لحلقة حورية فرغلي مع حبر سري، كشفت الفنانة تفاصيل خلافها مع شقيقتها وكيف أذتها، قائلة: أختي أذتني كتير، واتكلمت عليها كلام وحش، وفي فترة مرضي الناس كانت بتحط صورتي جمب أبو الهول، وبيقولوا ما الفرق؟، حتى فقدت الثقة بنفسي.

وتتحدث حورية فرغلي خلال الحلقة عن كثير من أسرار حياتها الشخصية، وذلك خلال حلولها ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج حبر سري.

وتذاع حلقة حورية فرغلي في برنامج حبر سري، عبر قناة القاهرة والناس، يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة الـ 11 عشر مساءً.

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