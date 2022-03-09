“البحوث الفلكية” يكشف تفاصيل الانفجار الذي هز بعض مناطق القاهرة والجيزة صباح اليوم

ابو ظبي - احمد الجزار - فوجىء سكان القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، بسماع دوى انفجار ببعض المناطق، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تزعم أنه زالزالًا.

لكن خرج المعهد القومي للبحوث الفلكية ببيان، أوضح فيه حقيقة ما أُثير بشأن حدوث زلزال صباح اليوم. وقال المعهد، إن ما تردد غير صحيح ولم تحدث أي زلزال، بينما ما رصده نتيجة أعمال إنشاءات للقطار السريع شرق القاهرة ترتب عليه خروج الطاقة واستنفاذها فى الهواء على شكل صدمة هوائية قوية تسببت فى زيادة الاحساس بها، وتؤكد أن هذا لم يكن زلزال.

وتم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار لمشروع القطار الكهربائي، وجار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار والأسوار وكذا المحطات.

كما بدأت أعمال تجهيز التحويلات المرورية الخاصة لتنفيذ كوبري المسار لعبور طريق السخنة، وجاري التحضير لبدء تتفيذ الأعمال الصناعية على طول الخط (كباري سيارات أو أنفاق لزوم مخرات السيول).

كما تم الانتهاء من أعمال التصميم المعماري العام للمحطات، وتم اعتماده والتنسيق على التصميم الإنشائي مع الأعمال الكهروميكانيكية وجاري الانتهاء من التصميم الإنشائي التفصيلي للتنفيذ، بالإضافة إلى تحديد موقع الورشة الرئيسية الخاصة بأعمال الصيانة والتي تقدر مساحتها بحوالي ٤٧٠ فدانًا، وتقع شرق الطريق الدائري الإقليمي وجنوب طريق السخنة، ويتم تنفيذ كافة الأعمال المدنية والإنشاءات السالفة الذكر بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار، تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع سيسترا.

كما أنه جاري البدء الفوري بالتزامن مع هذه الأعمال، في تنفيذ منظومة الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء، بجانب تصنيع وتوريد 35 قطار ركاب سريع وإقليمية و10 جرارات لنقل البضائع.

وبدأت وزارة النقل في شق الصحراء لتنفيذ المرحلة الأولى منه، ضمن شبكة القطارات الكهربائية السريعة، التي ستربط جميع المحافظات ببعضها، ومن أبرزها محافظات صعيد مصر، لتكون نقلة حضارية جديدة في تاريخ النقل بجمهورية مصر العربية.

وتستعرض «بوابة أخبار اليوم»، طرق ربط القطار الكهربائي السريع محافظات الصعيد ببعضها، والذي من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى منه خلال عامين، كالتالي..

الخط الأول

أولا، خط القطار الكهربائي السريع الأول، سيربط العين السخنة بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والجيزة وأكتوبر والإسكندرية والعلمين.

ويبدأ الخط الأول بربط العين السخنة بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والجيزة و6 أكتوبر والإسكندرية والعلمين الجديدة بطول 460 كيلو.

الخط الثاني

خط القطار الكهربائي السريع الثاني يمتد من الموانئ الرئيسية على البحر الأحمر للبحر المتوسط.

وسيربط الموانئ الرئيسية البحر الأحمر بالبحر المتوسط من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية وميناء جرجوب غرب بمطروح، وسيتم المرور بمحطات لنقل الركاب ومحطات لتحميل البضائع، وستكون العين السخنة محطة لتحميل البضائع من الميناء نفسها أو من المنطقة الصناعية بقناة السويس، ثم بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ستكون بها محطة «ركاب وبضائع»، ثم بالقاهرة الجديدة «منطقة صناعية»، ثم «سكان» بمحطة محمد نجيب، ثم حلوان لنقل «السكان والبضائع» ثم محطة البدرشين فى الجيزة منطقة «صناعية وسكان»، ثم قلب مدينة السادس من أكتوبر، ثم مدينة السادات الصناعية، ثم منطقة برج العرب التجارية والمطار.

ثم يمتد إلى الإسكندرية والعلمين الجديدة، ثم سيمتد بعد ذلك لـ200 كيلو حتى مطروح.

الخط الثالث

يربط الخط الثالث الغردقة وسفاجا بقنا والأقصر، والتي تعد مناطق بها صادرات من الفوسفات والألمونيوم في نجع حمادي، حيث ستشحن كل هذه البضائع من سفاجا إلى قنا ونجع حمادي، وكذلك سيتم تسيير قطار كهربائي تسهيلا للسياح، وتحركهم من الغردقة ووصولهم للأقصر خلال ساعتين، كما سيكون هناك قطارات تجارية ستنقل البضائع من الأقصر للغردقة والعكس.

الخط الرابع

أخيرا، الخط الرابع للقطار السريع، سيربط مدينة السادس من أكتوبر بمحافظتي الأقصر وأسوان، كما يربط السخنة بمحافظتي الأقصر وأسوان غرب النيل، كما يتم إنشاء خط قطار للصعيد آخر موازي لغرب النيل بسبب ارتفاع نسبة الأشغال في الخط العادي.

ويستهدف الخط الرابع للقطار السريع، ربط كل المدن الجديدة ومنها 6 أكتوبر والفيوم الجديدة وبني سويف الجديدة من خلال ظهيرها الصحراوي.

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