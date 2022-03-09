مليحة العرب المغربية كيما بوربح تقتحتم السينما بفيلم من تأليف وإنتاج محمد...

قررت مليحة العرب السابقة، المغربية كيما بوربح خوض تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال فيلم جديد يكتبه وينتجه المنتج محمد السبكى، ويتم التحضير له في الوقت الحالي من أجل تصويره بعد انتهاء شهر رمضان المقبل، حيث يضم الفيلم عدد من النجوم المصريين والسوريين واللبنانيين والمغاربة ومقرر تصويره بين مصر ودبي.

وقالت كيما فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنها أقدمت على تجربة التمثيل بعد تأجيل هذه الخطوة على مدار السنوات الماضية، حيث وصلتها أكثر من عرض خلال فترة تواجدها فى مصر عامى 2018 و 2019 إلا أنها لم تكن مستعدة للتجربة فى ذلك التوقيت وفضلت التركيز أكثر فى المشروعات الخاصة بها لاسيما وانها تمتلك دار أزياء بالمغرب يحمل اسمها.

وأشارت مليحة العرب السابقة أنها التقت العديد من نجوم الفن خلال زياراتها لمصر وذلك جعلها تقترب من هذا العالم قبل الدخول فيه، معبرة عن سعادتها بأن تكون تجربتها الأولى فى التمثيل مع منتج كبير بحجم محمد السبكى الذى قدم العديد من الأفلام الكبيرة فى السينما المصرية، إضافة إلى مشاركتها إلى جانب نجوم كبار من مصر وسوريا والمغرب.

يذكر أن المنتج محمد السبكى قدم آخر أفلامه، "ثانية واحدة" العام الماضى، وهو بطولة دينا الشربينى، مصطفى خاطر، فتحى عبد الوهاب، أحمد الفيشاوى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، علا رشدى، ويزو، مصطفى أبو سريع، أيمن قسيونى، عزوز عادل، طاهر أبو ليلة، ليلا فضة، شريف دسوقى، جنا صلاح، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.