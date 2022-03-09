مفيدة شيحة: الشهيد ضحى بروحه لاستقرار البلاد و لولهم ما كانت مصر

قدمت الإعلامية مفيدة شيحة، التحية لكل شهداء مصر، مؤكدة أن الشهداء لهم مكانة كبيرة بين قلوب كل المصريين.

وأضافت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن :"الله يرحم كل الشهداء، وأولهم ما كانت مصر فيها استقرار وهدوء، وكلنا نشعر باحترام وفخر بكل شهيد ضحى من أجل مصر".

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن :"يوم الشهيد يوم احترام وامتنان لكل شهيد قدم حياة لمصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي حضر الفيلم التسجيلي للندوة التثقيفية للقوات المسلحة في يوم الشهيد صباح اليوم".

وأكملت مقدمة برنامج الستات، أن :"العرض قام بتقديمه الكاتب عبد الرحيم كمال، وشارك فيه ماجدة زكي، وخالد الصاوي، وهبة مجدي، وأحمد خالد صالح"، متابعا أن تحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد".

وأوضحت الإعلامية مفيدة شيحة، أن هذا اليوم هو اليوم الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.

فيما عرضت الإعلامية مفيدة شيحة، جزء من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى في يوم الشهيد.