من أعماله السيرة الهلالية والإسكافي ملكًا.. وفاة السيناريست يسري الجندي بعد صراع مع المرض

ابو ظبي - احمد الجزار - توفي اليوم الكاتب الكبير يسري الجندي عن عمر 80 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأعلن الخبر “ياسر” ابن الكاتب الراحل، فيما لم يم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.

والكاتب الراحل يسري الجندي من مواليد محافظة دمياط، واهتم في كتابته بالتراث الشعبي، وعمل بالوزارة الثقافة منذ عام 1970، وتقلد عدد من المناصب الهامة، كان آخرها عمله مستشارا لرئيس هيئة الثقافة الجماهيرية للشئون الفنية والثقافية، وساهم في تطوير الجهاز بشكل كبير حتى إحالته للمعاش عام 2002.

وكتب يسري الجندي أكثر من 60 عملا فنيا، من أشهرها مسرحية “الإسكافي ملكا”، مسلسل “من أطلق الرصاص على هند علام”، مسلسل “ناصر”، مسلسل “السيرة الهلالية” ومسلسل “جحا المصري”، وكان أخر أعماله هو المسلسل الإذاعي “عين الحياة” عام 2019 من بطولة عبد الرحمن أبو زهرة ويسرا اللوزي وحنان شوقي.

وقدمت له على خشبة المسرح مسرحيات من أبرزها: “بغل البلدية ” بالعامية 1969، “حكاية جحا مع الواد قلة” بالعامية، “ما حدث لليهودي التائه مع المسيح المنتظر” بالفصحى عام 1972 بمسرح الحكيم، وأوقفت ثم أعيد عرضها عام 1988 تحت اسم “القضية 88” ثم عرضت على مسرح البالون عام 1993 تحت اسم “السيرك الدولي” ثم عرضت عام 2007 تحت اسم “القضية 2007” وأوقفت مرة أخرى، “علي الزيبق” بالعامية 1973، “حكاوي الزمان” بالعامية والفصحى 1974.

كما قدم مسرحية “المحاكمة” بالعامية 1976، مسرحية: “عنتر زمانه” بالعامية والفصحى 1976. مسرحية: “عنترة” بالفصحى 1977، مسرحية: “عاشق المداحين” بالعامية 1977، مسرحية: “الهلالية ” 1978، مسرحية: “رابعة العدوية” بالفصحى 1980، مسرحية: “حدث في وادي الجن” بالفصحى 198، مسرحية: “واقدساه” بالفصحى 1984، مسرحية: “دكتور زعتر” 1989، مسرحية: “سلطان زمانه” بالعامية 1992، مسرحية: “الساحرة بالعامية والفصحى 1994، مسرحية: “الإسكافي ملكًا” وأوقفت بروفاتها في المسرح القومي عام 2003، مسرحية: “القضية 2007” وأوقفت عام 2007، مسرحية: “الإسكافي ملكًا” عام 2007.

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