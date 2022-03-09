شاهد..أحمد الفيشاوي يؤدي تمريناته الرياضية صباحا برفقة فريقه

نشر الفنان أحمد الفيشاوي مجموعة صور له أثناء ممارسته التدريبات الرياضية الصباحية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. وظهر أحمد الفيشاوى بصحبة فريقة بالتمرين، وكتب من خلال صورة معلقا: تمانية الصبح … احلي فريق ده.

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