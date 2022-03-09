شاهد.. حمادة هلال يشوق الجمهور للجزء الثاني من مسلسل المداح

نشر الفنان حمادة هلال، صور جديدة له من كواليس مسلسله الجديد "المداح أسطورة الوادي" المقرر عرضه في رمضان 2022. وعلق حمادة هلال، علي الصور التي نشرها عبر حسابه علي موقع "إنستجرام" قائلا : "مسجدالفران القديم من 350 سنه فى القصير البحر الأحمر من أسرار صابر المداح فى مسلسل المداح 2 اسطوره الوادي جاهزين ‏‏للمفاجآت. على قناه mbc مصر #مدد_يارب".

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