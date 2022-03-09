شاهد.. آيتن عامر تطرح أغنيتها كانت بتسهر.. 10 مارس

روجت الفنانة أيتن عامر، لأغنيتها الجديدة (كانت بتسهر)، ونشرت مقطع فيديو من الكليب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وكتبت أيتن عامر ،معلقة من خلال الفيديو: هتشوفوا الأغنية كاملة يوم الخميس ١٠ مارس الساعة ٧ على فيسبوك و قناة اليوتيوب ، و هتكون متاحة على كل المنصات الموسيقية الساعة ١١هستنى رأيكوا ♥️#كانت_بتسهر.

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