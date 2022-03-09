شاهد.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة صباحية عبر تويتر

شاركت النجمة اللبنانية، نوال الزغبي، جمهورها، بصورة جديدة لها من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر. وتألقت نوال الزغبي بإطلالة صباحية بسيطة بدون مكياج، وتفاعلت مع جمهورها من خلال صورتها وكتبت لهم: Bonjourrrrr.

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