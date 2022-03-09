منطقة أهرامات الجيزة تستضيف المشاركات في مسابقة ”أفضل عارضة أزياء في العالم”

استضافت، اليوم، منطقة أهرامات الجيزة، المشاركات في مسابقة "أفضل عارضة أزياء في العالم" “Top Model of the World، والوفد المرافق لهم، حيث تُقام هذه المسابقة في مصر خلال الفترة من 27 فبراير إلى 14 مارس الجاري وينظمها أحد المستثمرين السياحين، بمشاركة 50 متسابقة من مختلف دول العالم.

وكان في استقبالهم الأستاذ أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي اصطحبهم في جولة داخل المنطقة زاروا خلالها الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول والبانوراما، وحرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط العديد من الصور التذكارية.

ومن المقرر أن يقوم هؤلاء المشاركات بعمل فيلم ترويجي قصير(فيديو) للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز تنوعه وتميزه، حيث قاموا خلال الأيام الماضية بزيارة عدد من المدن السياحية من بينها الغردقة والعين السخنة والقاهرة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على دعم الفعاليات والأحداث المختلفة والاستفادة منها في الترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة وبما يأتي تنفيذاً للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر.