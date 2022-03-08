شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لـ انتصار السيسي في يوم المرأة العالمي

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على توجيه رسالة للسيدة الأولى انتصار السيسي، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

ونشرت شيرين صورة انتصار السيسي عبر حسابها على “تويتر”، وكتبت: “كل سنة و حضرتك مثلي الاعلي في التواضع و الاحترام، رمز المرأة المصرية الي يحتذي بيها العالم كله و نفتخر بيه دائمًا ، يا حنونة يا طيبة، بحبك”.

وفي هذه المناسبة نشرت شيرين رسالة أخرى، لكل السيدات، وكتبت: “كل سنة و كل ست قوية و مثابرة و صامدة، كل سنة وكل ست محققه حلمها،كل سنة والمرأة رمز الحياة فهي مثال للصبر والأم والأخت والزوجة،كل يوم وأنت القوة والطموح،كل يوم وأنت الأمل والنجاح،كل يوم وانتِ المعلمة، كل يوم وأنت الخير والحب،كل يوم وكل عام وأنت أجمل وأقوي”.

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