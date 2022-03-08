وفاة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز وإقامة الجنازة غدًا

ابو ظبي - احمد الجزار - توفي يحيى عبدالعزيز، شقيق الفنان أحمد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تقام الجنازة والعزاء غدًا الأربعاء.

وأعلن أحمد عبدالعزيز وفاة شقيقه: يحيى، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله، شقيقي، الأستاذ يحيى عبد العزيز، المحاسب، اللهم ارحمه واغفر له، وأسكنه فسيح جناتك.

وأضاف: صلاة الجنازة غدًا الأربعاء بعد صلاة الظهر، بمسجد آل رشدان، خلف قاعة المؤتمرات مدينة نصر، والعزاء في نفس اليوم، الأربعاء، بالمسجد ذاته، في قاعة الحمد، من الساعة 8:30 إلى الساعة 11 مساءً، رجال ونساء، نسألكم الدعاء، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.

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