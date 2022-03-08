على أغاني جيل التسعينات.. مفيدة شيحة في اليوم العالمي للمرأة: كل سنه...

احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة، باليوم العالمي للمرأة، مؤكدة أن هذه المناسبة في غاية الأهمية لكل مرآة.

ونشرت مفيدة شيحة، منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت فيه :"لكل ست بتشوف الفيديو ده، كل سنه وانتي دايما مبسوطه، و حلوه و مفرفشه، و اي حد يضايقك اديلوا على دماغه.

ونشرت الإعلامية مفيدة شيحة، مقطع فيديو، يظهر فيه عددا من السيدات وهن يرقصن، على أنغام أغاني جيل التسعينات.

ويحمل اليوم العالمي للمرأة هذا العام شعار «كسر التحيز» BreakTheBias#، وككل عام تهدف الاحتفالية بهذا اليوم، إلى تسليط الضوء على واحدة من المشكلات التي تواجهها المرأة حول العالم ومحاولة إشراك الجهات الدولية والحكومات ومنظمات المجتمع المدني، وحتى الأفراد، في إيجاد أنجع الوسائل والحلول والعمل على تضافر الجهود للقضاء على مثل هذه الظاهرة.

ويركز الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذ العام على تعزيز فكرة أن يكون العالم خالٍ من التحيز والصور النمطية والتمييز، عالم متنوع ومنصف وشامل، عالم يتم فيه تقدير الاختلاف والاحتفاء به.