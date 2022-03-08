تجاوز الألف جنيه.. قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

ابو ظبي - احمد الجزار - واصل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، قفزاته مع بداية التعاملات الصباحية، وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوعيين الماضيين، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا، والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بينما انخفض سعر جرام الذهب 5 جنيهات، خلال التعاملات المسائية أمس.

وقفزت أسعار الذهب العالمية اليوم صباح اليوم الثلاثاء بشكل غير مسبوق، وتبعها ارتفاع أسعار الذهب في مصر، وذلك رغم بدء الهدنة بين روسيا وأوكرانيا اليوم.

وصل سعر الذهب في مصر إلى مستويات قياسية، تجاوبًا مع أسعار الذهب العالمية السائدة صباح اليوم.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا، رغم وقف اطلاق النار الذي أعلنته روسيا في أوكرانيا.

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 1013 جنيهًا.

ويعتبر سعر الذهب للنوع عيار 24 هو الأعلى منذ إعلان روسيا الحرب.

سعر الذهب فى مصر عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر

وبلغ سعر الذهب في مصر عيار 21 اليوم 886 جنيهًا.

ويعتبر سعر الذهب عيار 21 اليوم هو الأعلى سعرا منذ بدء الحرب، تجاوبًا مع ارتفاع سعر الذهب عالميًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصراليوم إلى 760 جنيهًا، ويعتبر سعر الذهب في مصر لنوع الذهب عيار 18 هو الأعلى في مصر، منذ إعلان الحرب على أوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وصل سعر الذهب اليوم إلى مستويات غير مسبوقة لكل من التعاملات المباشرة والآجلة.

وبلغ سعر الذهب للعقود الآجلة حوالي العاشرة صباحًا بتوقيت مصر 2022.60 دولار بنسبة ارتفاع 1.36%.

وتحركت أسعار عقود الذهب الآجلة اليوم في مدى 1985.90 دولار إلى 2027.80 دولار.

وبلغت أسعار الذهب للتعاملات المباشرة حوالي السابعة صباحًا بتوقيت مصر 2017.93 دولار بنسبة ارتفاع 0.99%.

وتحركت أسعار الذهب المباشرة اليوم في مدى 1981.16 دولار إلى 2021.03 دولار.

صعود سعر الذهب لمستويات قياسية جديدة

وصلت أسعار الذهب اليوم مستويات قياسية جديدة، لم تصلها منذ إعلان الحرب ووصل سعر الذهب للعقود الآجلة مستوى 2026.5 دولار، وبلغ سعر الذهب للمعاملات الفورية إلى 2020.97 دولار.

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