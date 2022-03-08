“زيلينسكي” يتراجع عن قرار انضمام أوكرانيا للناتو: لن ننضم لحلف يخشى مواجهة روسيا

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تعد مهتمة بالانضمام لحلف الناتو الذي يخشى المواجهة مع روسيا.

زيلينسكي

وندد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بعدم وفاء الغرب بوعوده لبلاده، محملا الدول الغربية مسؤولية مقتل المدنيين وذلك لعدم تطبيق حظر طيران في كييف.

الخارجية الأوكرانية

وأعلنت الخارجية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على إنشاء ممر من سومي إلى بولتافا لإجلاء المدنيين بمن فيهم الطلبة الأجانب.

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو تقدم عرضًا جديداَ لوقف إطلاق النار في أوكرانيا اليوم الثلاثاء.

مجلس الأمن

وفي حديثه أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، قرأ نيبينزيا من بيان صادر عن السلطات في موسكو.

وعرضت روسيا وقف إطلاق النار من الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو (0700 بتوقيت جرينتش) لفتح ممر إنساني أو ممرات لإجلاء المواطنين من كييف وتشيرنيهيف وسومي وخاركيف وماريوبول.

إخلاء المدن الأوكرانية

وتضمن البيان أيضا عرضا بإخلاء المدن الأوكرانية إلى الغرب من كييف.

ولكن، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية على تلغرام، يبدو أن الممرات الإنسانية المعنية تسير بشكل رئيسي أو كامل في اتجاه روسيا أو بيلاروس.

وشدد نيبينزيا على أن اللاجئين لن يتم إرسالهم بالضرورة إلى روسيا، مضيفًا: “كما يتم عرض الإجلاء نحو المدن الأوكرانية غرب كييف”.

إجلاء المدنيين

وكانت روسيا، أعلنت، مساء الإثنين، وقفًا محليًّا لإطلاق النار في مدن أوكرانية عدة، اليوم الثلاثاء، اعتبارًا من الساعة 07:00 ت ج؛ للسماح بإجلاء مدنيين عبر ممرَّات إنسانية.

وقالت خلية وزارة الدفاع الروسية المكلفة العمليات الإنسانية في أوكرانيا في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية: إن “روسيا الاتحادية تعلن نظام الصمت (وقفًا لإطلاق النار) اعتبارًا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو (07:00 ت ج) اليوم الثلاثاء الثامن من مارس”.

الممرَّات الإنسانية

وأكدت أن السلطات الأوكرانية أنها “لم تتمكن حتى الآن من ضمان عمل الممرَّات الإنسانية”، مشيرة إلى أن الوضع في العديد من المدن الأوكرانية “تدهور بسرعة واكتسب طابع كارثة إنسانية”.

وذكرت وكالة أنباء “رايا” الروسية أن وقف إطلاق النار يهدف إلى إجلاء المدنيين من مدن كييف وخاركوف وتشرنيجوف وسومي وماريوبول.

وقالت موسكو: إنه سيتم إبلاغ السلطات الأوكرانية بطرق الإجلاء الجديدة للموافَقة عليها قبل الساعة 00:00 ت ج.

وكانت موسكو أعلنت، صباح الإثنين، عن عمليات وقف إطلاق نار محليّة وفتح ممرّات للسماح بخروج المدنيين من مدن عدة تحاصرها في أوكرانيا، حيث يزداد الوضع الإنساني سوءًا يومًا بعد آخر، وحيث بدأ الغذاء ينفد.

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