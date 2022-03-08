شاهد..منة فضالي بالأبيض في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة منة فضالي، صور جديدة لها ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام. وظهرت منة فضالي في الصور من دبي بإطلالة جريئة، ولاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

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