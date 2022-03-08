شاهد.. أحدث ظهور لـ حسين فهمي في مهرجان الأقصر

نشر حسين فهمي صورا له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل صور اه من مهرجان الأقصر، عبر صفحته الشخصية إنستجرام. وظهر حسين فهمي في الصورة وهو يقف خلف كتاب ضخم وعلق علي الصورة قائلا: "في الأقصر بمناسبة تكريمي من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وأيضا بمناسبة الذكرى المئوية لـ"هوارد كارتر" مكتشف قبر الملك توت عنخ امون الذي قومت بأداء دوره في فيلم البحث عن توت عنخ آمون ".

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