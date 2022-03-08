وزيرا الثقافة والسياحة والاثار ومحافظ سوهاج يطلقون فعاليات الدورة الاولى من مهرجان...

* وزارة الثقافة تستحدث اول مهرجان للموسيقي والغناء في معبد ابيدوس بمحافظة سوهاج بالتعاون مع السياحة والآثار

* عبد الدايم : رايات التنوير تشمل جميع ربوع الوطن واستمرار تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية بين ابناء مصر

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تطلق الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد عنانى وزير السيحة والاثار واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج فعاليات الدورة الاولى من مهرجان ابيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الفترة من 10 حتى 12 مارس .

اكدت عبد الدايم ان رايات التنوير تشمل كافة ربوع مصر باعتبارها احد مفردات التنمية التي تعزز بناء الانسان واضافت ان مهرجان ابيدوس للموسيقى والغناء يعد الاول من نوعه بمحافظة سوهاج وياتى كنموذج للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة بهدف ترسيخ دور القوى الناعمة فى تطوير المجتمع واعادة تشكيل الوعى ، وأكدت علي اهمية دور الثقافة والفنون في الترويج للحضارة المصرية مشيرة الي استمرار تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية بين ابناء مصر .

ووجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار التهنئة لوزيرة الثقافة وشعب محافظة سوهاج بإطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى و الغناء، مشيداً بالتعاون البنّاء والمثمر مع وزارة الثقافة والمحافظة، والذى نجح فى استعادة واستئناف الملتقيات الثقافية والفنية المتميزة، معرباً عن ثقته فى تأثير هذه الفعاليات إيجابياً فى مكانة ووضع المحافظة سياحياً، مؤكداً على أن الأنشطة الثقافية فى المواقع الأثرية، خاصة فى الصعيد، تُبرز الوجه الحضارى لمصر وتراثها العريق وتعمل على جذب اهتمام المواطنين للفن والإبداع، وزيادة وعيهم الثقافي والحضاري وشغفهم بالفن الراق ما يمثل أحد أهداف إستراتيجية وزارة السياحية و الآثار للتنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن محوراً خاصاً عن تعزيز المشاركة المجتمعية والموارد البشرية عن طريق دمج وإشراك المجتمعات المحلية في عملية التنمية المستدامة و الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية

يذكر ان برنامج فعاليات الدورة الاولى من مهرجان ابيدوس للموسيقى والغناء تضم 3 حفلات يحييها على التوالى النجوم هشام عباس ، على الحجار ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته .