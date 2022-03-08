شاهد.. محمود حجازي يظهر بـ لوك جديد على إنستجرام

نشر الفنان محمود حجازي عدة صور جديدة له عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام". وظهر حجازي في الصور بـ لوك جديد تبدو عليه علامات الشيخوخة، وعلق عليها: "التغيير لعبتنا، فن التحول"؛ مما نال إعجاب متابعيه من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معه في التعليقات ووضع القلوب له.

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