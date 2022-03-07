ريهام سعيد تكشف عن معاناتها مع السحر: ممكن يكون أسود ومحدش عارف يحل

ابو ظبي - احمد الجزار - ألمحت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد، إلى تعرضها لسحر أسود، مما تسبب في وقف حالها ومرضها، وذلك عبر حسابها على “إنستجرام”.

ونشرت ريهام منشورًا تدعو فيه الله أن يبعدها عن عين الحاسدين والحقيدين، ومن شرورهم.

وعلقت على المنشور قائلة: “ممكن السحر يكون أسود و محدش عارف يحل بس ربنا قادر علي كل شيء وقف الحال و المرض انا راضيه بيهم و ربنا هايرفع البلاء لما يقدر بده مهما كانت قوتكم”.

وفي سياق اَخر، حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 10 مارس الجاري، لنظر أولي جلسات استئناف الفنانة ريم البارودي على حكم تغريمها 20ألف جنيه والتعويض بالحق المدني 20 ألف جنيه، في الدعوى القضائية المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد والتي تتهمها فيها بالسب والقذف.

ووفقا لأوراق الدعوى التي حملت رقم 2131لسنة 2021، أقامت ريهام سعيد دعوى سب وقذف على الممثلة ريم البارودي، على خلفية سبها لها.

وتستند الدعوي علي مقطع صوتي مسرب علي مواقع التواصل الإجتماعي، للفنانة ريم البارودي تسب فيه الإعلامية ريهام سعيد.