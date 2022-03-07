السفارة تعلق على أنباء احتجاز طائرتين روسيتين في مصر

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت السفارة الروسية بالقاهرة حقيقة احتجاز طائرتين لشركة “Azur Air” الروسية في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، كما زعمت بعض وسائل الإعلام الروسية.

حقيقة الاحتجاز

وأكدت السفارة الروسية بالقاهرة أن كل رحلات شركات الطيران الروسية من مصر تجري بنظام دوري والتقارير الإعلامية حول احتجاز طائرات غير صحيحة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم السفارة، إيليا فوديانوف، في حديث لوكالة “نوفوستي”: يجري تسيير كل رحلات شركات الطيران الروسية بنظام دوري،كانت هناك فقط حالات تأخير غير ملموسة لإقلاع طائرات بعض الشركات لأسباب فنية.

وتابع فوديانوف: لم يتم اعتقال أو احتجاز أي طائرات، المعلومات حول احتجاز أي طائرات على يد السلطات المصرية لا تتطابق مع الواقع.

ومنذ أيام أعلن وزير النقل الكندي، احتجاز طائرة مستأجرة تقل مواطنين روس في مطار يلونايف بمقاطعة يوكون شمال غربي البلاد.

إسقاط طائرة روسية

والسبت الماضي قالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن طائرة روسية أُسقطت على أطراف مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا، والتي شهدت قتالًا عنيفًا منذ ما يقرب من أسبوع.

وقالت الوكالة بحسب شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية إن الطائرة تحطمت في منطقة سكنية، مضيفة أنه من غير المعروف ما إذا كان هناك ضحايا. تسبب الحادث في اندلاع حرائق في أربعة منازل خاصة.

وأضافت الوكالة أنه تم إجلاء السكان المحليين بعد العثور على ثلاث قنابل زنة 500 كيلوجرام.

وقالت السلطات إن 17 شخصًا لقوا مصرعهم في منطقة تشيرنيهيف خلال 24 ساعة حتى الثامنة صباح السبت نتيجة القصف. توفي شخص آخر بسبب الحريق.

وبحسب إدارة الدولة الإقليمية في تشيرنيهيف، “خلال نهار 4 مارس وليلة 5 مارس، قصفت الطائرات الروسية بشكل منهجي تشيرنيهيف، ومعظمها مناطق سكنية”.

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