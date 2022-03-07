بعد توجيهات الرئيس بعلاجه على نفقة الدولة.. وزير الصحة يكشف تطورات حالة سمير صبري

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، مصير عقد موائد الرحمن خلال شهر رمضان، قائلا إنه مازال الأمر مبكرًا لتحديد هذا الأمر، حيث إنه يتعلق بالوضع الوبائي وعدد الإصابات حينها.

وأشار «عبدالغفار» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إلى أن لجنة إدارة الأزمات ستجتمع قبل شهر رمضان لتحدد الوضع، وتتخذ القرارات المناسبة للمرحلة، لافتا إلى أنه أحد أعضاء هذه اللجنة.

وعن حالة الفنان سمير صبري، قال إنه فنان محترم ومحبوب، والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعلاجه وتم نقله لمستشفى القوات المسلحة بالمعادي، وجار تحضيره لإجراء عملية جراحية وحالته الصحية جيدة، منوها بأنهم يتلقون توجيهات رئاسية بعلاج من 7 إلى 10 حالات يوميا.

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