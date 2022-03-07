بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله للعناية المركزة.. إسلام إبراهيم يطلب الدعاء لوالده

ابو ظبي - احمد الجزار - طلب الفنان إسلام إبراهيم من الجمهور، الدعاء لوالده بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله للعناية المركزة بأحد المستشفيات.

كتب إسلام إبراهيم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “دعواتكم لوالدي بالشفاء بقاله أكتر شهر بتألم ومفيش تحسن وحاليا في العناية المركزة”

تابع إسلام داعيا ولوالده بالشفاء العاجل وقال “ربنا يشفيه ويخفف آلامه.. الدعاء يغير الأقدار”.

وأضاف “إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».

يذكر أن إسلام إبراهيم يشارك في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “راجعين يا هوى” مع خالد النبوي، نور، هنا شيحة وغيرهم نخبة من النجوم

المسلسل مأخوذ عن عمل للكاتب أسامة أنور عكاشة ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

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