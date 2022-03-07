شاهد.. إلهام شاهين عن منة عرفة وطليقها: بالنسبة لي مش على الخريطة...

صرحت الفنانة إلهام شاهين لأحد البرامج التليفزيونية أنها لم تنتقد منة عرفه وطليقها محمود المهدي ، متحدية أن يقوم أى شخص باستخراج فيديو تذكر فيه اسمهما . وتابعت إلهام شاهين : اتحدي أى شخص أن يستخرج مقطع اتذكر فيه اسمهما لأنهما بالنسبة ليسوا على الخريطة . واستكملت إلهام شاهين حديثها قائلة : لا أعرف من هو محمود المهدي ، ولا أعرف ماذا يعمل .

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