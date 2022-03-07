هاني سلامة يروج لمسلسله الرمضاني ملف سري

روج الفنان هاني سلامة، لمسلسله الرمضاني ملف سري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وكتب هاني سلامة:#ملف_سري رمضان ٢٠٢٢ إن شاء الله.. يا رب يا كريم. يذكر أن هاني سلامة، أعلن عن بدء تصوير مسلسل “ملف سري”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. ونشر هاني سلامة ، صورة من أول يوم تصوير، وعلق كاتبًا: “بدء تصوير مسلسل “ملف سري” رمضان ٢٠٢٢، المسلسل إنتاج شركة فنون مصر ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، تأليف/ محمود حجاج، إخراج/ حسن البلاسي، دعواتكم".

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