حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة تبكي بعد رؤية جدها في حفل زفافها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت سارة صبري، حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بزفافها قبل يومين، ونشرت مجموعة صور من حفل الزفاف لتشارك متابعيها فرحتها.

وسارة صبري واحدة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعها عبر حسابها على “إنستجرام”، أكثر من مليون متابع، ودائما تحظى فيديوهاتها مع جدها الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بمشاهدات مرتفعة.

ونشرت سارة صبري فيديو للحظة وصول جدها إلى حفل زفافها ورؤيته لها وهي بفستان الزفاف، ولم تتمالك دموعها وبدأت تبكي بمجرد رؤيته، ليمازحها قائلا: “مش سارة، مش عاملة ميكب” لترد عليه” معلش صحيت وجيت يا جدو إيه الشياكة دي”، فيجيبها: “كل ده علشانك”.

وكانت سارة صبري شاركت جمهورها بصور من حفل زفافها وكتبت تعقيبا عليها: “تزوجت من أعز أصدقائي”.

وسارة صبري درست في الجامعة الأمريكية، وعرفت كخبيرة موضة عاشت وتربت في كندا واتجهت للإعلانات في الفترة الأخيرة عن بعض المنتجات عبر صفحتها على”إنستجرام”.

كما تشارك سارة صبري جمهورها بفيديوهات لطيفة مع أسرتها، في البداية لم تظهر مع جدها أو تستغل شهرته، إلى أن ظهر معها في فيديو عفوي في المنزل.

وشهد حفل زفاف سارة صبري أول ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد تعافيه من فيروس كورونا الذي كان أصيب به يناير الماضي.

يذكر أن آخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة كان مسلسل “هجمة مرتدة”، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2021، وشارك في بطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، كما شارك في الفيلم السينمائي “أهل الكهف” والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة ومن بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، محمود حميدة، محمد فراج وبيومي فؤاد.

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