“نتفليكس” توقف خدماتها بشكل كامل فى روسيا بسبب حربها في أوكرانيا

ابو ظبي - احمد الجزار - أفادت عدة وسائل إعلام أميركية، الأحد، أن منصة الفيديو على الإنترنت “نتفليكس”، علقت خدمتها في روسيا، احتجاجا على الحرب في أوكرانيا.

وكان عملاق الفيديو قد أوقف في وقت سابق من هذا الأسبوع عملياته لشراء الحقوق وإنتاجاته الخاصة في روسيا. وقال متحدث باسم المنصة لمجلة فارايتي الأميركية: “بالنظر إلى الظروف على الأرض، قررنا تعليق خدمتنا في روسيا”. ورغم تسجيلها 221,8 مليون مشترك في نهاية عام 2021، تعد نتفليكس لاعبا ثانويا في روسيا، حيث تضم أقل من مليون مشترك، وفق صحيفة وول ستريت جورنال. ولا تنشر المنصة أرقاما مفصلة حول نشاطها في السوق الروسية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس. يذكر أن رجل الأعمال الأمريكى إيلون ماسك، تعهد بأن نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية “ستارلينك” لن يحجب وسائل الإعلام الروسية.

وكتب إيلون ماسك – عبر حسابه على موقع “تويتر” – “لقد طلبت بعض الحكومات وليس أوكرانيا من بينها من نظام (ستارلينك) حجب مصادر الأخبار الروسية، ونحن لن نفعل ذلك إلا تحت تهديد السلاح.. أسف لكونى من مناصرى حرية التعبير”.

جدير بالذكر أنه تم تصميم نظام “ستارلينك” لتوفير الوصول إلى الإنترنت للمستخدمين فى جميع أنحاء العالم من خلال نشر عدد كبير من الأقمار الصناعية الصغيرة (يصل وزنها إلى 500 كجم) فى مدار قريب من الأرض.

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