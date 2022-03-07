رئيس متحف اللوفر تزور المتحف المصري بالتحرير و المتحف القومي للحضارة المصرية...

أثناء زيارتها الحالية إلى مصر، قامت السيدة (Laurence des Cars) لورانس دي كار رئيس متحف اللوفر بباريس، والوفد المرافق لها، بزيارة لكلاً من المتحف المصري بالتحرير، و المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

و تضمنت زيارتها جولة داخل المتحفين، زارت خلالها بالمتحف المصري بالتحرير أعمال تطوير قاعتي كنوز تانيس و عصر الدولة القديمة، بالإضافة إلى قاعة توت عنخ امون، كما اصطحبتها الأستاذة صباح عبد الرازق مديرة المتحف المصري بالتحرير، في جولة داخل أرشيف المتحف.

وفي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط تضمنت الزيارة، جولة داخل قاعات المتحف، استمعوا خلالها إلى شرح مفصل عن تاريخ إنشاء المتحف وأبرز ما يضمه من كنوز أثرية رائعة تعرض بالقاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات الملكية.