شاهد.. محمد رمضان يستمتع بيوم عائلي بصحبة أولاده

شارك الفنان، محمد رمضان، جمهوره، بفيديو جديد لعطلته بصحبة أولاده، ونشره من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وظهر رمضان وهو يمارس تمريناته الرياضية صباحا،ويمرح مع اولاده علي البحر بطريقة عفوية،وكتب معلقا من خلال الفيديو:اللهم أحفظ عائلتي و عائلاتكم.

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