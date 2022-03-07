الجناح المصري المشارك في المعرض السياحى الدولى HUNGEXPO يشهد إقبالاً كبيراً من...

نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة: المقصد السياحي المصري يتمتع بمنتجات سياحية جديدة وجذابة

منظمو الرحلات المجريين: مصر تعد من المقاصد السياحية الهامة لنا

في ضوء مشاركة الأستاذة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في المعرض السياحى الدولى HUNGEXPO في دورته ال ٤٥ والذى عُقد بالعاصمة المجرية بودابست، أوضحت نائب الوزير أن الجناح المصري شهد إقبالا كبيرا من الزائرين خلال أيام المعرض سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي الشركات السياحية أو لمشاهدة الجناح للتعرف على المقصد السياحي المصري وأنماطه ومنتجاته المتنوعة المتميزة.

وكانا نائب الوزير والسيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجرى قد افتتحا المعرض والذي تشارك فيه مصر كضيف شرف، حيث ألقت نائب الوزير كلمة نقلت خلالها تحيات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وخالص تمنياته بالنجاح للمعرض الذي يعد فرصة جيدة للترويج للمقصد السياحي المصرى وإبراز مقوماته الفريدة، بما يساهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة من المجر إلى مصر.

كما استعرضت خلال كلمتها تجربة مصر في استئناف السياحة المصرية منذ يوليو ٢٠٢٠ في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الاثرية والمطارات والأنشطة السياحية المتنوعة، مشيرة إلى حرص الوزارة على المتابعة الدورية في هذا الشأن، بالإضافة إلى مجازاه المنشآت الفندقية والسياحية المخالفة.

وأوضحت أن هناك ٧٦ جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر إلكترونيا.

وتحدثت نائب الوزير عن التنوع الذى يزخر به المقصد السياحى المصرى، إضافة إلى المنتجات السياحية الجديدة الجذابة ومن بينها السياحة الريفية وسياحة الطعام، والاماكن التي مرت بها العائلة المقدسة خلاا رحلتها بمصر، مشيرة إلى الجهود المبذولة للعمل على ربط منتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية والترفيهية لإثراء تجربة السائح.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية والتجارة المجرى عن سعادته بأن تكون مصر ضيف شرف المعرض لهذا العام 2022، مؤكدا على أن مصر تتمتع بمقومات سياحية متعددة ومتميزة، داعياً المواطنين المجريين لزيارة مصر والاستمتاع بهذه المقومات.

وقد حضر الافتتاح السفير محمد الشناوى سفير مصر لدى المجر، والمستشار إنجى شريف السمنودى، وسكرتير ثانى خالد زاهر بالسفارة المصرية.

وأوضحت نائب الوزير أن وزير الخارجية والتجارة المجرى كان قد زار الجناح المصري المشارك بالمعرض حيث التقى بالوفد المصري المشارك، كما قامت بإهدائه هدية تذكارية، مشيرة إلى أن زيارتها للمجر تهدف إلى دعوة عدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالمجر لزيارة مصر ونقل تجربتهم لمتابعيهم عبر صفحاتهم على هذه المواقع، بالإضافة إلى دعوة كل من وكالة السياحة المجرية ورابطة شركات السياحة المجرية لزيارة مصر وتعزيز سبل التعاون من خلال عقد اللقاءات مع نظرائهم المصريين، فضلا عن افتتاح الجناح المصرى المشارك في المعرض.

في سياق متصل، عقدت نائب الوزير العديد من الاجتماعات المهنية مع منظمى الرحلات في السوق المجرى، تحدثت خلالها عن المدن السياحية المصرية واستعراض المدن الجديدة مثل العاصمة الادارية الجديده والعلمين والجلالة والتي تتمتع بمقومات سياحيه متميزه تجعلها مدن سياحيه مستدامه مما يجعلها أماكن جاذبة للسائح المجري.

من جانبهم، أكد منظمو الرحلات المجريين على أن مصر تعد من المقاصد السياحية الهامة، وأبدوا استعدادهم لزيادة أعداد الرحلات إلى مصر الي مقاصد مختلفه، كما أشادوا بفكرة الترويج للمقاصد السياحية الأخرى التي لا تزال غير معروفة لدى السائح المجرى.