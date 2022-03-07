شاهد.. لحظة لقاء عبد الرحمن أبو زهرة بـ حفيدته في حفل زفافها

لم يستطع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أن يتمالك نفسه عند لقاء حفيدته سارة في حفل زفافها، حيث بكى أمام جميع الحضور.

بينما حرصت مي، ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، على تهنئة ابنتها بمناسبة حفل زفافها.

ونشرت مي عبد الرحمن أبو زهرة، صورة لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، ظهرت فيها مع ابنتها العروس سارة صبري، وعلقت: «ضاضا حبيبتي عروسة إحساس جميل وأنا شايفاكي النهارده.. ربنا يسعدك يا رب دعواتكم ليها».