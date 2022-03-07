نشر الفنان محمد رجب، صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : زعيم - ربنا يبارك في صحتك - الرجولة والجدعنة تحياتي لك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحدث ظهور لـ محمد رجب على انستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.