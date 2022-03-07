شقيقة ميجان ماركل تقاضيها بسبب مقابلتها مع أوبرا وميجان تعلق

ابو ظبي - احمد الجزار - رفعت سامانثا ماركل Samantha Markle، وهي الأخت غير الشقيقة، لميجان ماركل Meghan Markle دوقة ساسيكس، وزوجة الأمير هاري Prince Harry، دعوى قضائية على ميجان ماركل زعمت فيها سامانثا أن ميجان قامت بالتشهير بعائلتهما، من خلال عدة “ادعاءات ملفقة” عن طفولة ميجان، أدلت بها ميجان خلال مقابلتها وهاري المثيرة للجدل مع المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري Oprah Winfrey العام الماضي.

كشف عن ذلك الموقع الإخباري الأمريكي الشهير TMZ وهو موقع متخصص في أخبار المشاهير، وطبقا لما نشره الموقع فإن سامانثا ماركل، 57 عام، تقاضي ميغان دوقة ساسكس حاليا بدعوى قيام الأخيرة بالتشهير بعائلتهما، عندما تحدثت ميجان خلال مقابلتها مع أوبرا عن نشأتها المتواضعة والصعوبات التي واجهتها في الصغر، وهو الأمر الذي نفته سامانثا ماركل في وقت سابق، وأكدت أيضا إن ميجان تلقت تعليمها في مدارس خاصة، وأن والدهما تحمل تكاليف نفقات دراستها لسنوات عديدة.

محامي ميجان ماركل، مايكل كومب Michael Kump، علق على الدعوى القضائية التي رفعتها سامانثا ماركل على ميجان ماركل، في تصريح جديد له لموقعTMZ ، ووصف الدعوى القضائية بأنها “سخيفة“ وقال عن ذلك: “هذه الدعوى التي لا أساس لها ولا يمكن وصفها سوى بالسخيفة، إنها مجرد استمرار لنمط من السلوك المزعج. سنوليها الحد الأدنى من الاهتمام الضروري، وهذا كل ما تستحقه”.

حطمت مقابلة ميجان وهاري مع أوبرا في مارس من العام الماضي الأرقام القياسية في المشاهدات في جميع أنحاء العالم، وطبقا للتقارير المنشورة فلقد شاهدها ما لا يقل عن 49 مليون شخص حول العالم في الأيام الثلاثة الأولى بعد عرضها، كما حصلت على ترشيح لجائزة إيمي في فئة أفضل البرامج غير الروائية وحصل على الجائزة في النهاية الممثل ستانلي توتشي Stanley Tucci عن برنامجهSearching for Italy travel and food show .

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