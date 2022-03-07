أشرف زكي: بعض مأموري الضرائب يتعاملون مع الفنانين بعنف وبنظام إرهابي

ابو ظبي - احمد الجزار - أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن مصلحة الضرائب تطالب الفنانين بمقابل مادي للظهور في البرامج التليفزيونية حتى لو لم يتقاضوا أموالا من هذه البرامج، قائلا: «الضرائب تعتبر أن ظهورنا في التليفزيونات للحديث عن القضايا من أجل الوجاهة ولا تعترف بأي خطابات تأتي من القنوات وتنفى تقاضينا للأموال».

وأوضح الدكتور أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك فارقا بين البرامج الترفيهية التي نتقاضى فيها أموال وبرامج الخدمة العامة، لافتا إلى أنهم كفنانين توصلوا لنتائج ممتازة في ضريبة الدخل مع مصلحة الضرائب.

وأشار الدكتور أشرف زكي إلى أن توصية لجنة الموازنة في مجلس النواب قامت بتوقيع بروتوكول يضمن حقوق الطرفين، مؤكدا أن هناك ممارسات سلبية وتنمر بالفن والفنانين وبعض الفنانين يتعرضون لإرهاب من البعض، كما أن بعض مأموري الضرائب يتعاملون مع الفنانين بعنف وبنظام إرهابي.

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