مرتضى منصور عن سن فيريرا: لم أتعاقد معه للزواج.. وأنتظر اعتذار مجلس الأهلي

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تجديد تعاقد محمد أبو جبل وعودة محمود جنش، وتولي جيسوالدو فيريرا مهمة تدريب الفارس الأبيض، كما طالب باعتذار مسؤولي الأهلي.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية بفضائية “الحدث اليوم”: “نادي الزمالك هو من صنع اسمي، أنا أنتسب لهذا النادي العريق”.

وأضاف: “قلت للاعبين أنا من أحدد مبلغ التجديد وليس أنتم، لديكم ميزان به مليارات وميزان آخر به حب واحترام وتقدير والزمالك لن يقف على لاعب أو مدرب أو رئيس النادي، وأقول لكل لاعب اتق الله في موهبتك أولًا، ومن صنع أسماءكم هو نادي الزمالك”.

وتابع: “منذ عودتي للنادي فتحت صفحة جديدة، من لا يتعلم من أخطاء الماضي لا يستحق المسؤولية، ومع احترامي للنادي الأهلي وجماهيره وجمعيته العمومية، لا يصح في مباراة المريخ والأهلي يتم توجيه السباب لي وللزمالك ولتركي آل الشيخ من بعض الأولاد، هل يجوز ذلك؟ أنتظر اعتذار مجلس إدارة الأهلي، حتى لو هم قلة قليلة فهذا يسيء للأهلي”.

وكشف: “محمد أبو جبل قال أنا تحت أمر النادي وسيجدد عقده، ومحمود عبد الرحيم جنش سيكون أول العائدين إلى الزمالك، اللجنة السابقة أعطت له 5 ملايين جنيه ورحل عن الفريق”.

وواصل: “عمر كمال عبد الواحد حصل على مستحقاته ورحل، وشبانة نفس الأمر، وننتظر عودة محمد صبحي، وهناك صفقات محترمة خلال الفترة المقبلة”.

وأكد منصور: “طارق حامد سيكون متواجدًا في مباراة الجونة”.

واستكمل: “تعاقدنا مع مدرب على أعلى مستوى، قيل إن هناك خلافًا بيني وبين فيريرا، وأقسم بالله لم أتشاجر معه طوال عمري أو كان خلاف بيني وبينه، سيصل غدًا إلى القاهرة”.

وأتم: “وقالوا إن مرتضى منصور تدخل في عمله لذلك رحل، ليتني أتدخل لأنني عندما تدخلت حصل على دوري وكأس مصر، ومن يقول إن فيريرا عمره 75 عامًا هل تعاقدت معه من أجل الزواج؟”.